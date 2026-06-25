В Крыму вновь отключения света, отменяется часть поездов

Украинские беспилотники в ночь на 25 июня вновь массировано атаковали энергетические объекты в аннексированном Крыму, в частности в Симферополе.

В Ялте и ряде других населённых пунктов, по данным Supernova+, после атак произошло отключение электроснабжения.

По ряду сообщений, атакована была Таврическая ТЭС под Симферополем. Российский глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак погибли два человека, в том числе ребёнок, еще двое пострадали. Украинские военные удары пока не комментировали.



В аннексированном Севастополе, где накануне в ряде районов света не было почти весь день, ввели "режим временного ограничения электроснабжения", сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это мера "вынужденная" и она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Из-за перебоев в энергоснабжении в разных частях Крыма сохраняются веерные и аварийные отключения света, также в некоторых населенных пунктах предупредили о проблемах с подачей воды, отмечает Крым.Реалии.

Аксёнов в свою очередь сообщил о сокращении количества поездов "Таврия", курсирующих из России в Крым и обратно. Как написал Аксёнов, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов, причём следовать они будут только до станции Керчь-Южная. Ранее украинские военные сообщили об уничтожении моста на перегоне Керчь-Джанкой, что может быть одной из причин того, что поезда более не достигают Симферополя и Севастополя. "Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", - написал Аксёнов.

Кроме того, в Крыму по-прежнему нет топлива в свободной продаже. На выезде из Крыма у Керченского моста по состоянию на утро 25 июня в очереди находится более 800 автомобилей.

Украинские военные активизировали удары по Крыму и ведущим в него трассам в последние недели. Целью заявлена логистическая изоляция полуострова, в первую очередь расположенной там российской группировки войск.



