В Крыму за попытку поджога военкомата задержана 51-летняя учительница

В аннексированном Крыму задержана 51-летняя учительница русского языка и литературы, её подозревают в попытке поджога военкомата. По версии российских правоохранительных органов, она бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Феодосии - якобы по заданию некоего куратора, с которым учительница связывалась через телеграм.

Другие подробности дела неизвестны. Издание "База" сообщает только имя задержанной - Татьяна Б. Утверждается также, что здание военкомата не пострадало - возле него лишь немного был обожжён асфальт.