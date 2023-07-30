В Крыму за попытку поджога военкомата задержана 51-летняя учительница

В аннексированном Крыму задержана 51-летняя учительница русского языка и литературы, её подозревают в попытке поджога военкомата. По версии российских правоохранительных органов, она бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Феодосии - якобы по заданию некоего куратора, с которым учительница связывалась через телеграм.
Другие подробности дела неизвестны. Издание "База" сообщает только имя задержанной - Татьяна Б. Утверждается также, что здание военкомата не пострадало - возле него лишь немного был обожжён асфальт.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о более чем ста таких инцидентах. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.
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