В Крыму задержана глава Евпатории Харитоненко

В аннексированном Россией Крыму по обвинениям в злоупотреблениями задержана глава муниципального округа Евпатория, председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Сообщалось также о задержании главы российской администрации Евпатории Романа Тихончука. Пока, однако, неясно, в каком статусе он проходит по делу - возможно, он останется свидетелем. Известно, что обыски и выемки документов проводятся как в горсовете, так и в администрации. Официальных комментариев российских силовых ведомств пока нет.

По данным ТАСС, Харитоненко обвиняют в том, что она злоупотребила полномочиями при переводе земельного участка из рекреационной зоны в зону жилищного строительства. На этом участке был построен многоэтажный дом.

Как пишет Крым.Реалии, Олеся Харитоненко бессменно руководит горсоветом Евпатории с сентября 2014 года. Она также входит в состав Госсовета России (одна из двух руководителей муниципальных образований, входящих в этот орган) и в состав президиума совета при президенте России по местному самоуправлению. До назначения в горсовет она была главой поселка Заозёрное под Евпаторией.

Тихончук стал главой администрации в 2019 году, после того, как прежнего главу Андрея Филонова арестовали. Впоследствии за превышение полномочий суд приговорил Филонова к колонии-поселению.

Под следствием сейчас находятся бывший первый замглавы администрации Евпатории, которого задержали в ноябре 2020 года, и экс-начальник департамента имущественных и земельных отношений, - пишет "Интерфакс". А РИА Новости отмечает, что недавно был снят с должности и арестован вице-премьер российского правительства Крыма Евгений Кабанов, причём в процессе расследования его дела упоминалась и Евпатория.

Евпатория - курорт, крупнейший город запада Крыма (третий по численности населения в Крыму без учёта Севастополя).