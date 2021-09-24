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Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов арестован на два месяца

Евгений Кабанов

Киевский районный суд Симферополя отправил бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Крыма Евгения Кабанова под арест до 22 ноября 2021 года, сообщает Крым.Реалии. По версии следствия, в результате противоправной деятельности Кабанова на посту вице-премьера крымскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 57,5 млн рублей. Следствие по делу Евгения Кабанова связано со строительством объекта, предназначенного для водообеспечения полуострова.

Представитель следствия ранее сообщил, что Кабанов, а также бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов являются фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Евгений Кабанов заявил в суде, что не считает себя виновным в этом преступлении.

23 сентября в ходе заочного голосования депутаты российского парламента Крыма согласовали отставку Кабанова. Сам Кабанов свою отставку не комментировал, как и глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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