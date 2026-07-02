В Кстово Нижегородской области атакован НПЗ "Лукойла"

В Нижегородской области в результате атаки беспилотников в ночь на четверг один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он написал в соцсетях, что за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 30 украинских беспилотников; падение обломков вызвало "некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов".

Телеграм-канал ASTRA установил, что в Кстово, судя по результатам OSINT-анализа, был атакован НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который уже подвергался налетам в апреле и мае 2026 года.

О том, что украинские силы обороны вновь атаковали этот НПЗ в Нижегородской области, и что на его территории произошел пожар, заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Также об этом пишут украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Стерненко отметил в своём комментарии, что проектная мощность предприятия в Кстово составляет 17 миллионов тонн нефти в год, и что это четвертый по мощности НПЗ в России, а также один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии.

ASTRA отмечает, что завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" важен для обеспечения Московского региона. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и другое.

Минобороны России заявило в четверг утром, что за ночь силы ПВО уничтожили более 320 украинских БПЛА. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

ВСУ регулярно бьют по стратегическим предприятиям в России в ответ на удары по Украине. По данным агентства Reuters, из-за атак украинских беспилотников, которые привели к остановке крупных заводов в центральной части России, страна в середине июня потеряла около четверти всего производства бензина. В большинстве регионов наблюдается либо фактический дефицит топлива, либо действуют ограничения на продажу.





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