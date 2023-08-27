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В Курске беспилотник врезался в многоэтажный дом

Иллюстративное фото

В Курске в ночь на воскресенье в многоэтажный жилой дом врезался беспилотник. Пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон попал в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. Выбиты стёкла на нескольких этажах в доме, а также в соседнем корпусе аграрного университета.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 августа средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей. Идёт ли речь именно о том дроне, что упал на дом в Курске, ведомство не уточняет.

  • Российские территории, граничащие с Украиной - в первую очередь Белгородская, Брянская и Курская области, - в последнее время регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников. Украинская сторона не комментирует эти события.

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