В Курске беспилотник врезался в многоэтажный дом

В Курске в ночь на воскресенье в многоэтажный жилой дом врезался беспилотник. Пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон попал в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. Выбиты стёкла на нескольких этажах в доме, а также в соседнем корпусе аграрного университета.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 августа средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей. Идёт ли речь именно о том дроне, что упал на дом в Курске, ведомство не уточняет.