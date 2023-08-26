Белгородский губернатор заявил об обстреле кассетными снарядами

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Уразово Валуйского городского округа. По словам Вячеслава Гладкова, вооружённые силы Украины вели обстрел кассетными боеприпасами из системы "Град". По предварительным данным, ранения получили четыре человека.

Гладков написал в телеграме, что удар пришёлся по частным постройкам и магазину. Повреждены несколько домов и автомобилей.

Независимых подтверждений тому, что украинская сторона вела обстрел кассетными боеприпасами, нет. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон затруднительно.

Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области сработала система ПВО. Там сбит беспилотник самолётного типа, рассказал Гладков, уточнив, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

США, Россия и Украина не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам. Это позволяет им атаковать военные цели противника.

Приграничные с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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