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В Курске произошёл взрыв в районе железнодорожного вокзала

Губернатор Курской области Роман Старовойт

В Курске в ночь с субботы на воскресенье произошёл взрыв в районе железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. По утверждениям областных властей, причиной стала атака украинского беспилотника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что дрон врезался в здание вокзала, и на крыше возник пожар.

На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается помощь.

  • Курск и область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, в последнее время часто подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников. Киев атаки не комментирует.

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