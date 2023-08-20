В Курске произошёл взрыв в районе железнодорожного вокзала

В Курске в ночь с субботы на воскресенье произошёл взрыв в районе железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. По утверждениям областных властей, причиной стала атака украинского беспилотника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что дрон врезался в здание вокзала, и на крыше возник пожар.

На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается помощь.