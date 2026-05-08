В Курске соорудят памятник Леониду Брежневу

В центре Курска планируется установить памятник генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Брежневу, руководившему советской компартией и страной с 1964 по 1982 годы. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального оргкомитета по празднованию в 2026 году 120-летия со дня рождения Брежнева.

По словам Хинштейна, "куряне по праву считают Брежнева своим земляком", поскольку его семья "родом из деревни Брежнево Курского района", а сам он учился в Курске и "встретил свою будущую супругу на танцах".

Сообщается, что соорудить памятник предложил Геннадий Дюмин, почётный гражданин Курской области. Это генерал, военный медик и бизнесмен, отец Алексея Дюмина - помощника президента Владимира Путина. Дюмин-старший, как сообщается, возьмёт на себя все расходы. Также предложено присвоить одному из проспектов имя Брежнева.

Леонид Брежнев родился в декабре 1906 года в городе Каменское (советское название - Днепродзержинск) на территории Украины. Там долгое время стоял установленный ещё при его жизни (как дважды героя Советского Союза) бронзовый бюст. В 2023 году его перенесли в музей. В России памятник Брежневу установлен в Новороссийске, где он воевал и которому была посвящена издававшаяся в СССР миллионными тиражами книга мемуаров Брежнева "Малая земля".