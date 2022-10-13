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В Курской области после взрыва на подстанции обесточены два посёлка

В Курской области в четверг на электроподстанции на границе с Украиной произошёл взрыв. Обесточенными оказались посёлки Тёткино и Попово-Лежачи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, причиной взрыва стал обстрел со стороны Украины. В Тёткино и Попово-Лежачи зафиксировано 15 попаданий. Пострадавших среди местных жителей нет. Старовойт также сообщил, что в четверг обстрелу подверглось село Гуево. В результате попаданий снарядов в местном доме культуры выбило стёкла, пострадавших нет.

С начала российского вторжения в Украину в Курской области действует желтый режим террористической опасности. Приграничные территории региона неоднократно обстреливались.

Ранее в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО.

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