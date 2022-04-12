В Шебекино у границы с Украиной повреждена железная дорога

В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. О причинах происшествия он обещал сообщить позже. По словам главы региона, эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.

Позже в сети появились другие фотографии с места происшествия, на них видны более серьезные повреждения железнодорожных путей и, возможно, даже моста.

Шебекинский район граничит с Харьковской областью Украины. Накануне в Белгородской области (как и в других регионах юга России) ввели повышенный уровень террористической опасности.

Желтый уровень означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.