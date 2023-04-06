В Кузбассе ФСБ задержала подростка по подозрению в диверсии

В Кемеровской области по делу о диверсии задержали подростка, который, по версии следствия, пытался поджечь релейный шкаф на одном из железнодорожных путей. Об этом сообщает Следственный комитет на транспорте.

По данным следствия, 16-летний подросток, имя которого не называется, действуя по заданию "неустановленного лица", пытался совершить поджег в районе станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За это он, как утверждается, получил от заказчика пять тысяч рублей.

По данным "Осторожно, новости", юноша признался, что деньги ему перечислили в криптовалюте. Он пытался вскрыть релейный шкаф, а затем – поджечь его с помощью "коктейля Молотова", однако не смог повредить оборудование. Подростка задержали в центре спорта "Кузбасс", где у него была тренировка.