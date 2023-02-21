Суд вынес первый приговор по делу о подготовке диверсии с начала войны

Белгородский областной суд назначил по три с половиной года колонии строгого режима двум обвиняемым по делу о подготовке диверсии на пути следования военных эшелонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

Это первый приговор по делу о диверсии, возбужденному после начала войны России против Украины. По информации из суда, он был вынесен 31 января и уже вступил в силу.

По данным ФСБ, Зеленин и Турьянский (приводятся только фамилии подсудимых), задержанные в марте прошлого года, планировали совершить диверсию на железной дороге близ поселка Томаровка, когда там должен был пройти военный эшелон. Дело было возбуждено по статье о подготовке диверсии.

В ФСБ утверждают, что так называемая диверсия планировалась "в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины". Подсудимые собирались сделать фото и видео происшествия и выложить их в интернет. Кроме того, как заявили в суде, они передавали сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине, украинскому сайту "Миротворец".

После начала российского вторжения в Украину в России неоднократно происходили события, характеризуемые властями как диверсии, в частности подрывы железнодорожного полотна. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва. Кроме того, ФСБ и другие спецслужбы регулярно отчитываются о предотвращении якобы готовившихся диверсий.

В январе в Московской области задержали троих учеников восьмого класса, которые, по версии ФСБ, повредили железнодорожные пути.