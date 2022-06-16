В Кузбассе судят журналиста Андрея Новашова по делу о фейках об армии РФ

В суде в Прокопьевске (Кемеровская область) прошло первое заседание по делу журналиста Андрея Новашова, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании вооружённых сил России. Сторона защиты допросила первого свидетеля, которым оказался студент-политолог пятого курса Кемеровского государственного университета, сообщила редакции Сибирь.Реалии адвокат Мария Янкина.

По её словам, свидетель рассказал, что в марте увидел посты Новашова "Вконтакте", которые возмутили его, поскольку изложенная в них информация не соответствует официальной позиции Минобороны России. В частности, речь идет о сообщениях, что "российские войска бомбят Мариуполь", а также о разрушениях гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей в ходе захвата города. Позже он сообщил о них сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом.

На суде защита показала свидетелю обвинения статью из "Википедии", где по дням расписано, сколько мирных жителей погибло, сколько разрушено гражданской инфраструктуры и жилых домов. В ответ он заявил, что эта информация его шокировала. Однако объяснить, "то ли это не правда, то ли правда, которая его шокирует – он не смог", рассказала адвокат Мария Янкина.

С 21 марта в отношении Андрея Новашов продолжает действовать мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ему запрещено пользоваться телефоном, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, интернетом, а также общаться с журналистами "Тайги.Инфо", Сибирь.Реалии и Радио Свобода. По словам адвоката, фактически Новашова, который журналист-фрилансер лишили права на профессию и возможности зарабатывать хоть какие-то деньги. Более того, он лишен возможности встать на учет в Центр занятости населения, потому что нужно скачать приложение, либо отправить письмо по почте, чего делать нельз", сказала Мария Янкина.