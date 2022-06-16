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В Кузбассе судят журналиста Андрея Новашова по делу о фейках об армии РФ

Андрей Новашов

В суде в Прокопьевске (Кемеровская область) прошло первое заседание по делу журналиста Андрея Новашова, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании вооружённых сил России. Сторона защиты допросила первого свидетеля, которым оказался студент-политолог пятого курса Кемеровского государственного университета, сообщила редакции Сибирь.Реалии адвокат Мария Янкина.

По её словам, свидетель рассказал, что в марте увидел посты Новашова "Вконтакте", которые возмутили его, поскольку изложенная в них информация не соответствует официальной позиции Минобороны России. В частности, речь идет о сообщениях, что "российские войска бомбят Мариуполь", а также о разрушениях гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей в ходе захвата города. Позже он сообщил о них сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом.

На суде защита показала свидетелю обвинения статью из "Википедии", где по дням расписано, сколько мирных жителей погибло, сколько разрушено гражданской инфраструктуры и жилых домов. В ответ он заявил, что эта информация его шокировала. Однако объяснить, "то ли это не правда, то ли правда, которая его шокирует – он не смог", рассказала адвокат Мария Янкина.

С 21 марта в отношении Андрея Новашов продолжает действовать мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ему запрещено пользоваться телефоном, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, интернетом, а также общаться с журналистами "Тайги.Инфо", Сибирь.Реалии и Радио Свобода. По словам адвоката, фактически Новашова, который журналист-фрилансер лишили права на профессию и возможности зарабатывать хоть какие-то деньги. Более того, он лишен возможности встать на учет в Центр занятости населения, потому что нужно скачать приложение, либо отправить письмо по почте, чего делать нельз", сказала Мария Янкина.

  • Андрея Новашова обвиняют в "распространении недостоверной информации о российской армии" из-за постов "Вконтакте". В частности, речь идет об авторском тексте "Люди с большой буквы Z" и перепосте текста журналистки Виктории Ивлевой "Мариуполь.Блокада", о разрушении города в ходе операции российских войск. Новашов отрицает предъявленные обвинения. Следователь предлагал ему извиниться за опубликованные посты, но журналист отказался.
  • Андрей Новашов сотрудничал с Сибирь.Реалии, в частности, освещая нарушения прав заключенных в колониях Кузбасса, а также преследования правозащитников. Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразил обеспокоенность в связи с уголовным преследованием Андрея Новашова.
  • После российского вторжения в Украину Госдума оперативно приняла пакет поправок к законодательству, установив уголовную ответственность за так называемые фейки об армии. По новой статье о фейках Андрею Новашову может грозить до 10 лет лишения свободы.

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