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В Кузбассе Свидетеля Иеговы приговорили к 7 годам за богослужения

Cуд в городе Прокопьевск в Кемеровской области приговорил к семи годам колонии общего режима 53-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Власова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как сообщает "Медиазона", Власова признали виновным по статье об организации деятельности экстремистской организации. Российские власти считают Свидетелей Иеговы такой организацией. Приговор Власову - один из самых суровых, вынесенных в России приверженцам этой религиозной организации. Обвинение запрашивало ещё более суровое наказание - 8 лет и 6 месяцев колонии.

По версии следствия, Власов проводил религиозные собрания по видеосвязи, на которых якобы "призывал к пропаганде исключительности религии "Свидетелей Иеговы" над другими конфессиями". С июля 2020 года Власов, имеющий инвалидность II группы, находился под домашним арестом. Ему отказывали в изменении меры пресечения и разрешениях посетить врачей.

  • В 2017 году религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в России признали экстремистской и запретили ее деятельность. В стране продолжается уголовное преследование последователей организации. На данный момент в заключении находятся более 80 последователей Свидетелей Иеговы.
  • В ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации. В постановлении суда, обязательного для применения судами низшей инстанции, указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе совместного исповедания религии или проведения богослужений.

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