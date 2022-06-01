В Кузбассе Свидетеля Иеговы приговорили к 7 годам за богослужения

Cуд в городе Прокопьевск в Кемеровской области приговорил к семи годам колонии общего режима 53-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Власова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как сообщает "Медиазона", Власова признали виновным по статье об организации деятельности экстремистской организации. Российские власти считают Свидетелей Иеговы такой организацией. Приговор Власову - один из самых суровых, вынесенных в России приверженцам этой религиозной организации. Обвинение запрашивало ещё более суровое наказание - 8 лет и 6 месяцев колонии.

По версии следствия, Власов проводил религиозные собрания по видеосвязи, на которых якобы "призывал к пропаганде исключительности религии "Свидетелей Иеговы" над другими конфессиями". С июля 2020 года Власов, имеющий инвалидность II группы, находился под домашним арестом. Ему отказывали в изменении меры пресечения и разрешениях посетить врачей.