В Кузбассе закрыли единственный роддом в городе Таштагол

В Кемеровской области, в городе Таштагол с населением более 20 тысяч человек, прекратил работу единственный районный родильный дом. Причиной стало отсутствие врача-неонатолога, сообщили Сибирь.Реалии местные жители.

По их словам, теперь, чтобы родить, придется ездить в Новокузнецк, где работает ближайшее акушерское отделение. "На машине это примерно четыре часа пути. Если срочный случай, то такси будет стоить примерно 5 тысяч рублей. Обратно с ребенком тоже непонятно как возвращаться", - рассказала жительница Таштагола Елена.

Одновременно приводится собщение руководства районной больницы. В нём сказано, что акушерское отделение возобновит работу после того, на работу примут другого специалиста. В больнице говорят, что кандидат уже найден, но ему нужно получить соответствующую лицензию. На базе Таштагольской районной больницы продолжат работу женская консультация и гинекологическое отделение.

В 2021 году из-за нехватки медицинских сотрудников закрылся единственный родительный дом в городе Тайга в Кузбассе. Региональные власти заявили, что "не представляется возможным круглосуточное обеспечение данного отделения врачами анестезиологами-реаниматологами". В связи с отсутствием акушеров временно прекратили работу родильные дома в городах Осинники, Топки, Берёзовский, поселках Яшкино и Тисуль.