В Кыргызстане экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения

В Кыргызстане бывшему главе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, и злоупотребление должностным положением. Об этом сообщает Азаттык Азия и Kaktus.media со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.

Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде. Айткулов отметил, что его подзащитный вину не признает.

Ранее в СМИ Кыргыстана появились сообщения о том, что Ташиева могут обвинить в попытке организации переворота против президента Садыра Жапарова, ближайшим соратником которого он ранее считался.

МВД Кыргызстана ранее возбудило уголовное дело в связи с обращением группы политиков и общественных деятелей (всего под письмом подписались 75 человек), которые призывали президента Садыра Жапарова провести президентские выборы. Письмо связывают с Ташиевым. Были задержаны несколько человек, подписавших письмо, в том числе общественный деятель Бекболот Талгарбеков, бывший министр сельского хозяйства Эмилбек Узакбаев, экс-депутат Курманбек Дыйканбаев, бывший вице-премьер Аалы Карашев и экс-замглавы МВД Курсан Асанов.

Сам Ташиев не уточнил подробности уголовного дела. В заявлении от 29 апреля он сообщил, что считает себя невиновным и рассчитывает на оправдание, призвав сторонников "оставаться в рамках закона" и не предпринимать никаких действий, сообщает "Настоящее Время".

Камчыбек Ташиев был освобожден от должности главы ГКНБ 10 февраля указом президента Садыра Жапарова, который объяснил свое решение желанием не допустить раскола в обществе. После этого с разных постов были уволены его соратники, а депутаты, связанные с ним, сдали мандаты, включая Нурлана Тургунбека уулу, занимавшего пост спикера. Тургунбека уулу и бывшего генпрокурора Курманкула Зулушева также вызывали на допрос в МВД, их статус пока остается неясным.

Родной брат Ташиева Шаирбек был задержан по делу о коррупции в госкомпании "Кыргызнефтегаз" (она занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов). Это произошло после того, как Государственная налоговая служба выпустила видео "Нефть для своих. Как разоряли "Кыргызнефтегаз". При этом об этих схемах несколько лет назад рассказывали журналисты проекта Temirov Live.