В Кыргызстане по делу о подготовке переворота арестована глава партии

Суд в Бишкеке арестовал до 21 июня главу партии "Элдик Кенеш" ("Народный совет") Розу Нурматову, члена общественного объединения "Чек ара" ("Граница") Гулжигита Исакова, а также ещё двоих задержанных 5 июня. Их подозревают в "планировании насильственного захвата власти". Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода.

Ещё один задержанный, преподаватель Киргизского национального университета Чолпонбек Сыдыкбаев, отправлен под домашний арест.

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели 5 июня в Бишкеке массовые задержания. Всего сообщается о более чем 30 задержанных. Их подозревают в заговоре с целью захвата власти в стране.

Следствие утверждает, что планировавших госпереворот возглавляла Роза Нурматова. Как отмечает Киргизская служба Радио Свобода, она – бывшая сторонница президента Садыра Жапарова. Утверждается, что Нурматова и ещё четверо подозреваемых дали признательные показания.