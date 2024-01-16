В Кыргызстане проходят обыски у журналистов-расследователей

В Кыргызстане милиция утром 16 января пришла с обысками к журналистам расследовательских изданий, в том числе Temirov Live и "Айт Айт Десе". Некоторых доставили в МВД. Об этом сообщают Киргизская служба Радио Свобода и Kloop.

Выдворенный из страны расследователь Болот Темиров сообщает, что обыски прошли в домах действующих и бывших членов команды проектов Temirov Live и "Айт Айт Десе", в том числе у его жены и директора проектов Махабат Тажибек кызы, акына (поэта-импровизатора) Азамата Ишенбекова, журналистов Сапара Акунбекова, Айке Бейшекеевой, Жоодара Бузумова, Актилека Капарова , Сайпидина Султаналиева, Тыныстана Асыпбекова.

Обыск также проходит в офисе Temirov Live. В помещение никого не пускают.

Следственные действия проводятся в рамках возбуждённого МВД уголовного дела по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами".

По данным ведомства, 30 декабря сотрудники милиции на страницах "Айт Айт Десе" и Temirov Live обнаружили информацию, призывающую к акциям протеста и массовым беспорядкам.

15 января сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана провели обыск в редакции информационного агентства 24.kg - одного из первых интернет-изданий в стране. Генерального директора агентства Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову увезли на допрос. Вечером их отпустили. Известно, что они проходят свидетелями по уголовному делу о "пропаганде войны". Поводом для дела стала публикация о войне в Украине на сайте 24.kg.

В сентябре 2023 года стало известно, что в России заблокировали доступ к сайту 24.kg. Причиной стали четыре новостных дайджеста, все они посвящены войне в Украине: в дайджестах рассказывается про российские обстрелы и потери среди гражданского населения, антироссийские санкции и мобилизацию.