Журналиста Болота Темирова насильно депортировали из Бишкека в Москву

Городской суд Бишкека постановил депортировать из Кыргызстана в Москву журналиста-расследователя Болота Темирова по делу о подделке военного билета и изготовлении наркотиков без цели сбыта.

Как сообщил корреспондент Киргизской службы Радио Свобода – Радио Азаттык, журналиста силой увели из зала суда. Адвокаты Темирова настаивали на его полном оправдании за отсутствием состава преступления.

Сам Темиров в своем последнем слове назвал дело "заказом властей".

До вечера среды адвокаты Темирова не могли выяснить, куда его увезли. Позже в СМИ появилась информация о том, что он может находиться в дежурной части отделения милиции в аэропорту "Манас". Сотрудники милиции утверждали, что журналиста там нет. Однако по информации издания "Клооп", на территории аэропорта была замечена машина, на которой Темирова увезли из суда.

Около восьми часов вечера по местному времени шестеро мужчин вывели журналиста из отделения и увели в зал вылета. В это время там завершалась посадка на рейс в Москву.

На одном из заседаний суда Болот Темиров заявил, что, помимо паспорта Кыргызстана у него есть и российский паспорт.

Уголовное дело на основателя Temirov LIVE Болота Темирова было возбуждено конце января этого года. Его подозревали в незаконном хранении наркотиков. Тогда в офисе издания был проведен обыск. 20 января на ютьюб-канале Temirov Live было опубликовано расследование о предполагаемой причастности родственников главы Комитета госбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании "Кыргызнефтегаз". В апреле этого года Temirov LIVE выпустил новое расследование об участии детей Камчыбека Ташиева в государственных тендерах. После чего стало известно о возбуждении новых уголовных дел в отношении Болота Темирова по статьям о подделке документов и о незаконном пересечении границы.

В мае стало известно, что киргизский паспорт Темирова аннулировали. В конце сентября Темирова признали виновным по делу о подделке военного билета с помощью которого, как считают следователи, журналист «незаконно» получил паспорт Кыргызстана. При этом его оправдали по делу о наркотиках. Судья также признал, что срок давности по эпизоду о подделке документов истек, поэтому к Темирову не должны были применять наказание.

Ряд международных правозащитных организаций не раз призывал власти Кыргызстана прекратить преследование Болота Темирова и в целом СМИ, называя уголовные дела посягательством на свободу слова. Сам журналист связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. Защита Темирова называет решение суда правовым беспределом.