В Латвии конфискованные автомобили могут пожертвовать Украине

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить безвозмездно передавать Украине автомобили тех, у кого они были конфискованы за вождение в пьяном виде. Об этом сообщила генеральный директор Службы государственных доходов страны Иева Яунземе.

В Латвии, конфискованные у пьяных водителей автомобили, продают на организованных Службой госдоходов аукционах по достаточно низким ценам. Из-за этого у местных жителей существует высокий интерес к подобным машинам, потому что владельцем может стать тот, кто из всех желающих просто предложит самую большую сумму.

С начала российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сферах, а также призывает к этому другие страны Европы.

В конце января стало известно, что Латвия передаст украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, два вертолета Mи-17, беспилотники, десятки пулемётов с боеприпасами и запчасти для гаубиц M109.