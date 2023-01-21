Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки "Леопард".

"Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков "Абрамс" и немецких "Леопард". Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно "Леопардов". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках "Абрамсов".

СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.

"Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", – заявили в министерстве.