В Латвии начато уголовное расследование в отношении Жданок

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала уголовное расследование в отношении депутата Европарламента Татьяны Жданок. Её подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

О начале расследования сообщает в субботу Delfi. При этом отмечается, что оно было начато ещё 22 февраля. Других подробностей СГБ в интересах следствия не сообщает, Жданок также не комментировала сообщения. Ранее она отрицала какие-либо связи с российскими спецслужбами.

С чем связано дело, официально не сообщается, но можно предположить, что оно основано на данных, полученных в результате утечки электронной переписки Жданок. Расследования на основании этой переписки в январе публиковали несколько СМИ, в том числе The Insider, Re:Baltica, Delfi и шведская Expressen. В СГБ Латвии тогда заявили, что проведут проверку.

Согласно расследованию, Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно являющимися сотрудниками ФСБ, и в частности направляла им отчёты о своей деятельности.

Татьяна Жданок, которая позиционирует себя как защитница прав русских в Латвии, в комментарии для латвийского издания Re:Baltica не стала отрицать подлинность электронных писем и знакомство с их адресатами, но отказалась комментировать их содержание, отметив, что доступ к этим письмам был получен неправомерно. Ранее она говорила, что не подозревала, что её знакомые россияне могли быть сотрудниками спецслужб.

Большая часть писем, о которых идёт речь, была отправлена до 2016 года, когда в Латвии был принят закон об уголовной ответственности за помощь иностранному государству в направленной против Латвии деятельности. Эти письма не могут быть основанием для уголовного дела, поскольку закон не имеет обратной силы. Однако, как сообщается, в массиве было по крайней мере одно письмо, направленное предполагаемому российскому агенту после этого года.

Мандат депутата Европарламента Жданок истекает в нынешнем году. Ранее её исключили из европейской фракции "Зелёных" после отказа осудить вторжение России в Украину. Сама она заявила, что её "не удастся запугать" и отметила, что поддерживать контакты с людьми - "прямая обязанность политика".