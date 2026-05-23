В Латвию залетел беспилотник, он упал в озеро Дридзис и взорвался

Обломок дрона, обнаруженного в Латвии, 23 мая 2026 года

Утром 23 мая в Латвию залетел беспилотник, он упал в озеро Дридзис в Краславском крае и при контакте с водой взорвался. Об этом сообщила латвийская полиция.

В полицию о дроне сообщили местные жители около 8:00 утра. По данным Astra, место падения беспилотника находится в 20 километрах от границы с Беларусью и в 50 километрах от границы с Россией.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

На место происшествия были направлены дополнительные силы, включая дополнительный отряд полиции с дроном, представителей Государственной пожарно-спасательной службы и Национальных вооруженных сил.

В Национальных вооруженных силах Латвии агентству LETA сообщили, что датчики не зафиксировали приближение дрона к территории страны, поэтому местным жителям не разослали оповещение.

  • В Латвии и Литве в последние несколько дней воздушную тревогу объявляли несколько раз. Украинская сторона отмечала, что беспилотники залетают на территорию стран Балтии из-за действий российских систем радиоэлектронной борьбы. Главы МИД Литвы и Эстонии также обвинили Россию в намеренном перенаправлении украинских дронов.
