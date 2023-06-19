В Ле-Бурже открылся 54-й авиасалон, Россия не участвует

Авиастроительная компания Airbus объявила в понедельник о многомиллиардном контракте с индийским авиаперевозчиком IndiGo. Об этом сообщило агентство Reuters в первый день работы Парижского аэрокосмического салона в пригороде французской столицы Ле-Бурже. Речь идет о заказе на производство и поставку в Индию узкофюзеляжных самолётов, устойчивый спрос на которые вырос в последние годы.

Авиасалон в Ле-Бурже открылся впервые четырехлетнего перерыва, связанного с Covid-19. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на смотр на вертолёте и наблюдал за демонстрационными полетами нового французского пассажирского лайнера A321XLR и французского истребителя Rafale.

Производители гражданских самолётов демонстрируют в Ле-Бурже способности создавать "экологически чистые" самолеты не в ущерб скорости и вместимости. Основной вызов для разработчиков: стоимость продукции и нехватка квалифицированной рабочей силы. В результате пандемии авиастроение понесло большие потери.

Стремление индийского перевозчика IndiGo увеличить свой авиапарк на многие сотни новых самолетов, объясняется быстрым ростом численности населения Индии и растущими запросами на авиаперелеты, отмечает Reuters.

"Это только начало, впереди ещё больше запросов, - заявил президент компании IndiGo Питер Элберс на пресс-конференции Ле-Бурже. - Рост населения и рост спроса на авиаперевозки потребовали заключения крупных контрактов", - приводит агентство Reuters слова главы индийской авиакомпании.

На другом ключевом рынке компания Airbus подтвердила подготовку контракта с саудовской бюджетной авиакомпанией на 30 узкофюзеляжных лайнеров семейства A320neo.

Среди экспонатов военной части Парижского авиасалона представлен европейский истребитель, созданный Францией, Германией и Испанией (Future Combat Air System (SCAF).

Авиасалон в Ле-Бурже проходит без традиционного в прошлом участия российских разработчиков и производителей авиационной и ракетной техники. Это связано с войной России против Украины.

Международное французское радио обращает внимание "на огромное количество дронов". Они установлены, чаще всего, рядом с боевыми самолетами и вертолетами. Российское вторжение в Украину показало, что эти малые и большие беспилотные самолеты в зоне конфликта вытеснили традиционную боевую авиацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая в понедельник салон в Ле-Бурже, объявил, что в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T франко-итальянского производства.

Передача Украине системы SAMP/T состоялась в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале этого года, по согласованию с Францией.