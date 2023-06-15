Второй за два дня "Сухой Суперджет" экстренно сел из-за неисправности

Самолёт "Сухой Суперджет-100" совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, обнаружив неисправность, экипаж подал запрос на снижение. После этого самолет сделал несколько кругов над аэропортом, расходуя топливо. Самолёт компании "ИрАэро" выполнял рейс в Мирный, на борту находились 54 человека.
Два дня назад "Сухой Суперджет-100", следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя.
- Корпорация "Иркут" и Объединенная двигателестроительная корпорация - производители самолетов "Сухой Суперджет-100" прогнозируют сокращение парка в пять раз к 2023 году, если компании не удастся освоить ремонт иностранных двигателей для "Суперджета". На фоне санкций Россия втрое сократила производство самолётов серии "Суперджет".
- С началом российского вторжения в Украину Минфин США объявил о вводе санкций против крупных российских авиапредприятий. В список также включен Иркутский авиазавод. Санкции затронули в общей сложности 40 российских предприятий и институтов, связанных с авиастроением.
- Иркутский авиационный завод является филиалом ПАО "Корпорация "Иркут", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха. Предприятие производит многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320, а также пассажирские самолеты семейства МС-21.
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