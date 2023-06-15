Второй за два дня "Сухой Суперджет" экстренно сел из-за неисправности

Самолёт "Сухой Суперджет-100" совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, обнаружив неисправность, экипаж подал запрос на снижение. После этого самолет сделал несколько кругов над аэропортом, расходуя топливо. Самолёт компании "ИрАэро" выполнял рейс в Мирный, на борту находились 54 человека.

Два дня назад "Сухой Суперджет-100", следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя.