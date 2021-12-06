В Ленобласти протестуют против строительства мусорных полигонов

В посёлке Невская Дубровка в Ленинградской области прошёл народный сход против строительства мусорного полигона и комплекса по обработке отходов на месте карьера. Об этом сообщил глава движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. По предварительным данным, в экологической акции приняли участие около 1000 человек.

Как передаёт телеканал "Дождь"(признан в России СМИ-"иностранным агентом"), на сход приехали люди из более 15 близлежащих населенных пунктов, в том числе семьи с детьми. Одна из участниц мероприятия принесла с собой плакат с цитатой президента Владимира Путина: "Важно учитывать мнение граждан при строительстве объектов по переработке отходов".

По данным 47news, участники акции выстроились в "живой щит" и скандировали: "Против свалки".

На месте была и полиция, но сотрудники не вмешивались в проиходящее, лишь просили не выходить на проезжую часть. Во время акции также собирали подписи против строительства комплекса по переработке мусора.

Накануне акция против строительства мусорного завода прошла на Карельском перешейке в Ленобласти. По мнению протестующих, из-за завода в районе ухудшится экологическая обстановка, а ядовитые вещества могут попасть в грунтовые воды.

Петербургский региональный оператор по обращению с отходами "Невский экологически оператор" планирует построить в Ленобласти несколько комплексов по переработке отходов. Одни из них - на месте выработанного карьера "Дубровка" во Всеволожском районе. На их строительство отводится три года.

Областной комитет по обращению с отходами ранее направил "Невскому экологическому оператору" письмо, в котором потребовал отменить конкурс на проектирование заводов как преждевременный.