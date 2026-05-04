В Лейпциге автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

4 мая 2026 года в центре Лейпцига над местом происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей на улице
Автомобиль въехал в толпу людей в центре Лейпцига, погибли по меньшей мере два человека, заявляет местная полиция. Сообщается о большом количестве раненых.

Полиция сообщила, что водитель сперва скрылся с места аварии, но затем был задержан. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Мэр города Буркхард Юнг заявил, что автомобиль марки Фольскваген двигался на высокой скорости по улице Гриммайшештрассе. По его словам, два человека получили серьезные травмы.

"Мы не знаем мотивов. Мы ничего не знаем о виновнике", - заявил он.

Полиция заявила, что сообщит подробности позже.

Новость дополняется

