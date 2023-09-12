В Липецке открыли памятник князю Невскому с цитатой Шамана

В Липецке на пропекте Победы открыли памятник князю Александру Невскому с табличкой, на которой приведены слова из песни "Встанем" провластного певца Шамана (Ярослав Дронов). Об открытии сообщается на сайте администрации города.
На одной из табличек на постаменте написано "Не в силе Бог, а в правде", а на другой приведены слова из песни Шамана "Встанем. Герои России останутся в наших сердцах до конца". "Александр Невский - это такой символ победы, символ русского духа", - заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии открытия. Высота памятника четыре с половиной метра, весит он больше трёх тонн.
Российский певец Шаман стал популярен после начала полномасштабного вторжения России в Украину благодаря своим пропагандистским хитам "Я русский" и "Встанем". Он неоднократно выступал на концертах в поддержку кремлёвской политики, в том числе на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля, в котором участвовал президент России Владимир Путин.
В марте этого года стало известно, что президентский Фонд культурных инициатив выделит 28,7 миллиона рублей на постановку оперы "Князь Владимир", в которой главную роль должен исполнить Шаман.
- Александр Невский – великий князь Владимирский, Киевский и князь Новгородский, живший в XIII веке. Почитается православной церковью как святой. Он широко известен во многом благодаря советской массовой культуре, в которой изображался в положительном ключе благодаря своим победам над шведами и немецкими рыцарями. В ряде исторических работ и в публицистике Александр Невский рассматривается также как человек, сделавший выбор в пользу подчинённого положения русских земель по отношению к Орде – в противовес западному влиянию.
Форум