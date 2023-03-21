В Литве может быть создан экзархат Константинопольского патриархата

Правительство Литвы и православный Константинопольский патриархат подписали во вторник договор о сотрудничестве. Вильнюс с визитом посетил Константинопольский патриарх Варфоломей. По его словам, договор создаёт возможности расширения присутствия патриархата в Литве, вплоть до создания там экзархата.

Сейчас православные приходы Литвы относятся к Виленско-Литовской епархии, которая относится к Московскому патриархату. После российского широкомасштабного вторжения в Украину пять её священников были лишены местным митрополитом Иннокентием сана - в связи их открытой антивоенной позицией, в том числе критикой в адрес патриарха Кирилла.

Священники обратились в Константинопольский патриархат, назвав его "высшей апелляционной инстанцией". Константинопольский патриархат называют также Вселенским, традиционно он считается "первым среди равных" среди православных церквей. В феврале 2023 года сообщалось о том, что константинопольский Синод восстановил священников в сане, констатировав, что причины наложенных на духовенство наказаний "проистекают вовсе не из церковных критериев, а из обоснованного несогласия священников с войной в Украине".

Виленско-Литовская епархия не признала это решение, заявив, что "извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом, он окончателен и бесповоротен". При этом в епархии заявляют, что её руководство, священники и миряне - в отличие от РПЦ как таковой - осуждают российское вторжение в Украину



Также сообщалось, что ранее извергнутые из сана священники обратились к Варфоломею с просьбой распространить на Литву свою каноническую власть, с тем чтобы литовские православные не подчинялись Московскому патриархату. В Украине несколько лет назад Константинопольский патриархат сперва объявил о создании экзархата, а затем выдал томос об автокефалии местной церкви. По вопросу о Литве каких-либо подобных решений не было принято.

При этом премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните на переговорах с Варфоломеем сказала, что некоторые православные верующие страны, в том числе беженцы из Украины, не ассоциируют себя с Московским патриархатом. Варфоломей подтвердил, что возможное создание экзархата Константинопольского патриархата позволит таким верующим "совершать молитву без конфликта с совестью".