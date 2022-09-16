В Литве пересмотрят школьные учебники на русском языке

Министерство образования Литвы заявило, что подвергнет пересмотру все учебники на русском языке, предназначенные для литовских школ. Глава министерства Юргита Шюкжидинене сообщила, что в школьной программе недопустим образ России, который представляли старые учебники. Всего пересмотру подвергнутся 13 книг.
Первой книгой, вызвавшей критику властей, стал учебник русского языка "В добрый путь", в котором Россия описывалась как демократическое государство. В частности, литовским школьникам в учебнике предлагалось совершить путешествие в "российский" Крым. Учебник изъят из обращения; остальные школьные учебники на русском проверит Национальное агентство по образованию (NEA).
В случае, если учебники будут признаны не соответствующими современной политической ситуации, они будут удалены из библиотек. Школам, которые успели их закупить, возместят расходы на приобретение нового учебного материала.
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