В Литве раскрыли группу, планировавшую политические убийства

В Греции по запросы Литвы арестован 55-летний подозреваемый в сотрудничестве с российской агентурной сетью, готовившей убийства российского активиста и политического советника в Литве, пишут издания Voria и Delfi.

Имя подозреваемого не сообщается. По данным СМИ, он этнический грек из Грузии. Его задержали 10 февраля.

Суд в Салониках вынес решение в пользу его экстрадиции в Литву.

Как пишет Delfi со ссылкой на правоохранительные органы Литвы, подозреваемых был частью группировки, которая планировала убийства 46-летнего российского активиста, получившего политическое убежище в Литве, и литовского политического советника, известного антироссийской риторикой.

Литовские спецслужбы считают, что подозреваемые собирали разведывательную информацию о целях и следили за предполагаемыми жертвами. Под капотом автомобиля советника нашли подслушивающее устройство. Также были взломаны аккаунты российского активиста.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось Voria, пять тысяч евро были выплачены заказчиками на оформление паспортов и поездку в Литву для потенциальных убийц. Наемники должны были получить 40 тысяч евро, а организатор убийства — 10 тысяч евро.

Группировке не удалось совершить убийства, поскольку 12 марта полицейские задержали часть подозреваемых в Литве.

По данным Voria, по делу проходят несколько человек. Четверо из них – гражданине Греции, один из которых также имеет российское гражданство.

Остальные – граждане других стран – Грузии, Украины, Беларуси и Литвы.

Один из них, пишет издание, находится в Германии. Расследование продолжается.

По данным Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) и проекта Globsec, за четыре года полномасштабной войны с Украиной Кремль организовал не менее 151 гибридной атаки на территории Европы. Авторы доклада насчитали 172 исполнителей, 95% из которых ранее не имели формальных связей с российскими спецслужбами. При этом только 58% из них знали, кем координируются на самом деле. Как минимум 12 исполнителей были связаны с ультраправыми сообществами, а у 44 в прошлом была судимость.

Масштаб подобных операций увеличился после высылки из Европы более 600 российских агентов с 2018 года, отмечали авторы доклада. Лишившись сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, Кремль переключился на вербовку гражданских агентов в Европе. Москва все обвинения категорически отвергает.