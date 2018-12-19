Несколько литовских политиков задержаны за шпионаж в пользу России

В Литве несколько политиков оппозиционных партий задержаны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал Delfi.lt со ссылкой на литовского генпрокурора Эвалдаса Пашилиса.

Точное количество задержанных за сотрудничество с российскими спецслужбами не называется. Известно, что среди них есть бывший председатель пророссийской партии "Социалистический народный фронт" Альгирдас Палецкис.

По словам генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, подозревамые в течении длительного времени выполняли задачи российской разведки. В частности, речь идет о сборе информации о политической ситуации в Литве. Один из задержанных — проживающий в Вильнюсе бывший дипломат литовской СССР Валерий Иванов. В ходе обыска у него дома следователи нашли оружие.

Все задержанные — представители внепарламентских политических партий.

В начале декабря сообщалось о высылке из Словакии российского дипломата, которого обвинили в сотрудничестве с военной разведкой. В ответ на эти действия Россия объявила персона нон грата сотрудника посольства Словакии в Москве.

Месяцем ранее в Вене были задержаны отставной полковник австрийской армии и сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции: по сведениям спецслужб страны, они занимались шпионажем в пользу России.