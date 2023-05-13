В Ливерпуле - финал "Евровидения", в Украине - воздушная тревога

Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Начался ракетный обстрел. По сообщениям телеграм-каналов, ракеты летят в сторону Западной Украины, в частности Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе.

Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса "Евровидение".

В прошлом году в конкурсе одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Из-за войны конкурс невозможно провести в Украине, "Евровидение" в Британии проводится от имени этой страны. Многие участники конкурса выражают солидарность с Украиной.

В ночь на субботу по ряду областей Украины российские войска нанесли удар с использованием беспилотников "Шахед". Под Хмельницким на западе Украины был поражён инфраструктурный объект, в сети появились видео мощного взрыва в результате удара. Несколько человек получили ранения.

Украина, как предыдущий победитель "Евровидения", автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой "большой пятёркой", включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на "Евровидении".