На "Евровидении" победила шведская певица Loreen с песней "Tattoo"

Завершился музыкальный конкурс "Евровидение" этого года. Первое место заняла шведская певица Loreen с песней "Tattoo". Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования. Loreen не в первый раз становится лауреатом "Евровидения": она уже выигрывала конкурс в 2012 году.
Второе место занял финский рэпер Käärijä с песней "Cha Cha Cha", он набрал 526 очков. Третье - израильская певица Ноа Кирель с песней "Unicorn".
"Евровидение" этого года прошло в Ливерпуле. В прошлом году победительницей конкурса стала группа из Украины Kalush Orchestra, и по правилам "Евровидения" следующий конкурс должен был пройти в стране-победительнице. Но из-за войны Украина не смогла бы обеспечить безопасность участников и зрителей, поэтому конкурс решили провести в Великобритании. Многие участники конкурса выразили солидарность с Украиной.
- Украина, как предыдущий победитель "Евровидения", автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой "большой пятёркой", включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
- Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на "Евровидении".
- Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в "Евровидении" из-за агрессии против Украины.
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