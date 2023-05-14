На "Евровидении" победила шведская певица Loreen с песней "Tattoo"

Завершился музыкальный конкурс "Евровидение" этого года. Первое место заняла шведская певица Loreen с песней "Tattoo". Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования. Loreen не в первый раз становится лауреатом "Евровидения": она уже выигрывала конкурс в 2012 году.

Второе место занял финский рэпер Käärijä с песней "Cha Cha Cha", он набрал 526 очков. Третье - израильская певица Ноа Кирель с песней "Unicorn".

"Евровидение" этого года прошло в Ливерпуле. В прошлом году победительницей конкурса стала группа из Украины Kalush Orchestra, и по правилам "Евровидения" следующий конкурс должен был пройти в стране-победительнице. Но из-за войны Украина не смогла бы обеспечить безопасность участников и зрителей, поэтому конкурс решили провести в Великобритании. Многие участники конкурса выразили солидарность с Украиной.