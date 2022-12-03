В Лондоне был задержан "состоятельный российский бизнесмен"

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало "состоятельного российского бизнесмена" по подозрению в отмывании денег.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идёт о миллиардере, совладельце "Альфа-банка" Михаиле Фридмане. Утверждается, что он был отпущен под залог.
В сообщении NCA о задержании имя бизнесмена не называется. Однако его возраст - 58 лет - как отмечает издание "Агентство", совпадает с возрастом Фридмана.
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