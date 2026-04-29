В Лондоне мужчина напал с ножом на представителей еврейской общины

В Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает значительная часть еврейского населения Великобритании, в результате нападения с ножом были ранены двое мужчин. Об этом сообщила организация обеспечения безопасности "Шомрим".

В "Шомрим" рассказали, что мужчина был замечен бегущим по улице с ножом в руках и пытался нанести удары представителям еврейской общины. Нападавший был остановлен членами организации.

Как сообщает Би-би-си, затем на место прибыла полиция, которая задержала мужчину. По данным издания, пострадавшие получили серьезные травмы – им оказывают медицинскую помощь.

Полиция сообщила, что пострадавшие – мужчины в возрасте 30 и 70 лет. Нападавший – 45-летний мужчина – был арестован по подозрению в покушении на убийство. Другие детали пока неизвестны.

"Еврейская община Лондона стала объектом серии шокирующих антисемитских нападений. В обществе не должно быть места антисемитизму. Полиция усилила патрулирование в этом районе", – написал мэр Лондона Садик Хан в соцсети X.

Инцидент также прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Нападения на нашу еврейскую общину – это нападения на Британию", – написал он в соцсети X.

В последние недели еврейская община Лондона подверглась волне антисемитских нападений, отмечает CNN. В прошлом месяце были подожжены четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской благотворительной организации в Голдерс-Грин. Затем подверглись нападению синагога и бывшее помещение еврейской благотворительной организации.