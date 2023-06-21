В Лондоне представители 60-ти стран обсуждают восстановление Украины

Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь в размере 1,3 миллиарда долларов для поддержки экономики Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен на международной конференции в Лондоне. Как сообщил в среду телеканал France24, на конференции собрались представители более чем 60 стран.

Западные союзники Киева пообещали увеличить финансовую помощь экономике Украины, разрушенной более чем годичной войной, но предупредили Россию, что ей придется платить за восстановление.

"Россия стала причиной разрушения Украины. И Россия в конечном итоге возьмет на себя расходы по восстановлению Украины", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду во время брифинга в Лондоне.

Всемирный банк, Организация объединенных наций, Европейский Союз и правительство Украины оценили стоимость восстановления украинской экономики. Эта сумма, однако, будет расти одновременно с продолжением военного противоборства.

В ООН заявили, что для разминирования Украины потребуется масштабная операция, сравнимая с той, что была организована в Европе после Второй мировой войны для обезвреживания взрывных устройств.

На расчистку украинской территории потребуется около 300 миллионов долларов (274 миллиона евро) в год в течение пяти лет, заверил Пол Хеслоп, программный менеджер Службы по разминированию ООН (UNMAS).

"Мы должны столкнуться в Украине с ситуацией, подобной той, что сложилась Европе в конце Второй мировой войны". Тогда понадобилось 15 лет, чтобы покончить с минными полями.