В Луганске произошли несколько взрывов

Утром в четверг в подконтрольном России Луганске произошли несколько взрывов. Видео чёрных столбов дыма над городом публикуют как российские, так и украинские СМИ и телеграм-каналы.

По ряду сообщений, всего взрывов было три. Предположительно, речь шла о ракетном ударе. Луганск расположен далеко от линии фронта, однако в зоне досягаемости, например, находящихся у Украины на вооружении британских ракет Storm Shadow. В последние недели по объектам в городе уже наносились удары.

По ряду сообщений, под удар попала территория тепловозостроительного завода, где предположительно ремонтируется военная техника. О пострадавших пока не сообщается. Украинская сторона не комментировала возможный удар.

С утра четверга российские телеграм-каналы пишут о тяжёлых боях на линии фронта в Запорожской области. Утверждается, что на ряде участков украинские войска перешли в наступление с использованием танков. Официально ни украинская сторона, ни Минобороны России об этом не сообщали. Российское военное ведомство ранее утверждало, что были отбиты атаки на другом участке фронта, в Донецкой области. При этом указывалось, что были убиты более трёх тысяч украинских военных и подбиты восемь танков "Леопард". Никаких доказательств этого представлено не было, а на распространённом видео якобы поражения "Леопарда" под огонь, по всей видимости, попала сельскохозяйственная техника.

Украинская сторона никак не комментировала сообщения о боях. Накануне украинские официальные лица заявляли, что контрнаступление ВСУ ещё не началось.

Между тем, в Донецкой области, в районе Бахмута, по поступающим сообщениям, украинские силы продвигаются к северу от города в районе Берховки и к югу в районе Клещеевки.

Российские войска после многомесячного тяжелого штурма заняли Бахмут, но на этом наступление остановилось, и сейчас украинские силы проводят контратаки в окрестностях города, занимая господствующие высоты.