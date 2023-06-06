Киев: подрыв противником ГЭС не должен помешать наступлению ВСУ

Украинское военное командование учитывало возможность подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, но это не должно повредить украинскому наступлению, - заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев .

"Есть соответствующие расчеты...по ущербу, к которому может привести разлив воды. Сейчас командованием на этом направлении принимаются меры, в первую очередь, по безопасности гражданского населения совместно с представителями власти на местах", – приводит слова Наева в фейсбуке Украинская служба Радио Свобода.

Ранее во вторник пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска подрывом Каховской ГЭС решили остановить контрнаступление украинской армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу 6 июня обвинил украинские власти в подрыве сооружений Каховской ГЭС, подчеркнув, что это было сделано для срыва наступления армии России. Одновременно Шойгу утверждал, что российские военные за последние трое суток сорвали "давно обещанное наступление" ВСУ на разных участках фронта, и что за три дня боев потери армии Украины составили до 3715 военнослужащих.

В ночь на 5 июня российское оборонное ведомство заявило о начале днём ранее украинского контрнаступления на пяти участках на южнодонецком направлении. Одновременно в Москве отмечали, что это наступление было сорвано, и что украинской армии не удалось достичь своих целей.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр позднее сообщила, что украинские военные переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. "Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – написала Маляр.

Во вторник Шойгу сказал, что 5 июня ВСУ предприняли попытки наступления ещё на семи направлениях силами пяти бригад, но вновь были были остановлены и понесли "ещё более ощутимые потери". С российской стороны,по его словам, погиб 71 военный.

В американском Институте изучения войны 6 июня заявили, что пока не берутся оценивать контрнаступательные операции ВСУ. Эксперты говорят, что успешное наступление "может занять дни, недели или даже месяцы, прежде чем ее результат станет совершенно очевидным". А британская разведка заявила, в свою очередь, что за последние 48 часов значительно активизировались бои на многих участках фронта, в том числе "на тех, которые в течение нескольких месяцев были относительно спокойными".

На днях Минобороны Украины опубликовало ролик, в котором от имени украинских военных обратилось с просьбой соблюдать информационную тишину. В нем говорится, что наступление ВСУ начнется без объявления.

В условиях боевых действий получить независимое подтверждение заявлений участников конфликта затруднительно.