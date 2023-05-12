В Луганске в "день ЛНР" произошли два мощных взрыва

Днём в пятницу в Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, произошли два мощных взрыва.

Телеграм-каналы публикуют фото и видео столбов чёрного дыма, которые поднимаются над городом.

Факт взрывов подтверждают российские военные блогеры. "Только что над Луганском что-то пролетело, по звуку похоже на самолёт, затем раздался свист и звук взрыва", - пишет телеграм-канал "Старше Эдды". Ведущие телеграм-каналов предполагают, что речь может идти об ударе крылатыми ракетами, в частности британскими Storm Shadow, о поставках которых Украине стало известно накануне. Луганск вне зоны досягаемости обычных РСЗО.

По сообщениям, один из ударов пришёлся по территории завода. О пострадавших не сообщается. Пока нет официальных сообщений о взрывах - ни от российской, ни от украинской стороны.

В Луганске сегодня отмечается так называемый "День ЛНР". 9 лет назад поддерживаемые Россией сепаратисты объявили о создании в Луганской области Украины так называемой Луганской народной республики. Назначенный Россией глава "ЛНР" Леонид Пасечник вместе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком ранее сегодня возложили в городе цветы - сообщает "Дождь".