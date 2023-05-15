В Луганске заявили о взрывах в районе автовокзала

В Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, в понедельник утром произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя властей так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника. Повреждена гражданская инфраструктура. О пострадавших не сообщается.

Целью удара возможно была территория бывшего авиационного училища штурманов, написал Мирошник в своём телеграм-канеле, предположив, что это были "скорее всего ракеты". "Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса", - заявил Мирошник.

В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. По версии назначенных Россией властей "ЛНР", во время обстрела Луганска 12 мая украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные недавно Великобританией, и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей.

В субботу утром в Луганске снова был слышен взрыв. СМИ опубликовали снимки с поднимающимся над городом столбом дыма. По ряду сообщений, удар был нанесён по бывшему зданию Академии МВД, где предположительно располагались российские военные.

Утром 15 мая под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, обвинив в атаке ВСУ. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.