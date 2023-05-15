Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Луганске заявили о взрывах в районе автовокзала

Луганск (архивное фото)

В Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, в понедельник утром произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя властей так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника. Повреждена гражданская инфраструктура. О пострадавших не сообщается.

Целью удара возможно была территория бывшего авиационного училища штурманов, написал Мирошник в своём телеграм-канеле, предположив, что это были "скорее всего ракеты". "Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса", - заявил Мирошник.

В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. По версии назначенных Россией властей "ЛНР", во время обстрела Луганска 12 мая украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные недавно Великобританией, и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей.

В субботу утром в Луганске снова был слышен взрыв. СМИ опубликовали снимки с поднимающимся над городом столбом дыма. По ряду сообщений, удар был нанесён по бывшему зданию Академии МВД, где предположительно располагались российские военные.

Утром 15 мая под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, обвинив в атаке ВСУ. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.

  • Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG