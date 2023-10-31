В Махачкале арестовали семерых участников антисемитской акции

Суд в Махачкале назначил административные аресты семерым участникам антисемитской акции в городском аэропорту "Уйташ". Об этом сообщает ТАСС.

Арестованные получили сроки от 3 до 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно о задержании 83 участников антисемитской акции по делу о массовых беспорядках. Как сообщило Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу полицейские провели более 50 обысков. Уголовное дело о массовых беспорядках взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, расследование будет передано в главное следственное управление.

Вечером 29 октября от нескольких сот до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Они выступлаи против Израиля и требовали изгнать евреев из Дагестана. Участники акции снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта, заходя в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги.

Минздрав Дагестана сообщил, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы, в том числе двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадали девять сотрудников полиции.