В Махачкале арестован журналист Владимир Севриновский

В Махачкале арестован независимый журналист Владимир Севриновский. Ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. "Медуза" сообщает, что журналист находился в Махачкале по заданию редакции.
Севриновский был задержан в пятницу днём и доставлен в РОВД по Советскому району города. Позднее ему удалось дозвониться адвокату Марине Дубровиной и сообщить о своём местонахождении, на этом разговор прервался.
- Владимир Севриновский сотрудничает с рядом изданий, в том числе с Кавказ.Реалии.
- В Махачкале 25 и 26 сентября прошли протестные акции против мобилизации. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние. Также известно о задержанных в Хасавюрте, где также прошел стихийный митинг против мобилизации, – их около 20 человек.
- 28 сентября документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, была арестована на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации.
- В апреле Севриновский, готовивший репортаж из пункта помощи прибывающим в Россию жителям Украины в Ростовской области, был задержан, оставлен на ночь в камере и на следующий день оштрафован из-за отказа разблокировать телефон по требованию полицейского.
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