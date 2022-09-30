В Махачкале арестован журналист Владимир Севриновский

В Махачкале арестован независимый журналист Владимир Севриновский. Ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. "Медуза" сообщает, что журналист находился в Махачкале по заданию редакции.

Севриновский был задержан в пятницу днём и доставлен в РОВД по Советскому району города. Позднее ему удалось дозвониться адвокату Марине Дубровиной и сообщить о своём местонахождении, на этом разговор прервался.