В Малайзии проходят переговоры лидеров Таиланда и Камбоджи

В административном центре Малайзии Путраджая проходят переговоры между представителями Таиланда и Камбоджи. На прошлой неделе между двумя этими государствами Юго-Всосточной Азии вспыхнул вооружённый конфликт из-за приграничных споров. Обе армии использовали бронетехнику, системы залпового огня и авиацию, известно о десятках убитых.

Несмотря на переговоры, в понедельник боевые действия продолжились - пятый день подряд.

На встрече, которая организована при посредничестве Малайзии, присутствуют также послы Соединённых Штатов и Китая. Переговоры проходят в резиденции малайзийского премьера. В них участсвуют главы правительств Таиланда и Камбоджи.

Как сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет, цель переговоров - "достижение немедленного прекращения огня". Он добавил, что встречу инициировал президент США Дональд Трамп, который на выходных говорил по телефону с лидерами обеих стран. Исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай перед началом переговоров заявил о стремлении к миру, но выразил сомнение в "искренности" намерений Камбоджи.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, разгоревшегося 24 июля.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей из-за приграничных территорий и расположенных на них священных для буддистов храмов длится уже более ста лет и привёл к более чем 10 войнам только в XX-XXI веках.



