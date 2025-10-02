Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Манчестере один человек погиб в результате нападения на синагогу

Слушать
47 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В Манчестере один человек убит и несколько ранены в результате нападения на синагогу. Подозреваемый сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после напал на них с ножом. Его застрелила полиция, передаёт Би-би-си.

Мотивы нападавшего пока не сообщаются. Нападение совершено в еврейский праздник Йом-Кипур (Судный день), в этот день посещение синагоги традиционно считается обязательным для верующих.

Британский премьер-министр Кир Стармер созвал заседание Комитет по безопасности правительства, на котором обсуждается реакция властей на чрезвычайные ситуации. Он возвращается в Лондон из Копенгагена, где сегодня встречаются лидеры европейских стран.

Дроны в Подмосковье
Embed
Дроны в Подмосковье

No media source currently available

0:00 0:24:37 0:00

Дроны в Подмосковье

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG