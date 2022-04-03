В осаждённом российскими войсками Мариуполе погиб литовский режиссёр-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщил в фейсбуке его коллега Виталий Манский.

Гибель 45-летнего Кведаравичюса подтвердил литовский портал 15min. По данным издания, в автомобиль, в котором ехал Кведаравичюс, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Один из последних фильмов Кведаравичюса, "Мариуполис", рассказывал о городе, за который сейчас идут ожесточенные бои. Это была лента о прифронтовой жизни, в которой почти не было политики: в картину была включена лишь одна сцена празднования 9 мая, когда на главной площади Мариуполя спорили сторонники России с георгиевскими ленточками и те, кто вышел туда с украинским символом победы – красным маком.

Кведаравичюс также является автором документального фильма "Барзах" о кадыровской Чечне, который режиссер снимал тайно. О своих фильмах он рассказывал в интервью Радио Свобода.