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В Мариуполе погиб литовский режиссёр-документалист Мантас Кведаравичюс

В осаждённом российскими войсками Мариуполе погиб литовский режиссёр-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщил в фейсбуке его коллега Виталий Манский.

Гибель 45-летнего Кведаравичюса подтвердил литовский портал 15min. По данным издания, в автомобиль, в котором ехал Кведаравичюс, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Один из последних фильмов Кведаравичюса, "Мариуполис", рассказывал о городе, за который сейчас идут ожесточенные бои. Это была лента о прифронтовой жизни, в которой почти не было политики: в картину была включена лишь одна сцена празднования 9 мая, когда на главной площади Мариуполя спорили сторонники России с георгиевскими ленточками и те, кто вышел туда с украинским символом победы – красным маком.

Кведаравичюс также является автором документального фильма "Барзах" о кадыровской Чечне, который режиссер снимал тайно. О своих фильмах он рассказывал в интервью Радио Свобода.

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