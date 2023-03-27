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В Мариуполе взорвался автомобиль начальника российской полиции

Въезд в занятый российскими войсками Мариуполь, архивный кадр

В находящемся под российским контролем украинском Мариуполе утром 27 марта взорвался автомобиль начальника назначенной российской администрацией городской полиции. Российские источники утверждают, что он был легко ранен.

Взрыв произошёл в 8:07 по местному времени (совпадает с московским), у рынка на юго-западе города, сообщается в телеграме украинского городского совета Мариуполя. Городской голова Вадим Бойченко заявил, что удар был нанесён "сопротивлением", утверждается, что была подорвана машина высокопоставленного российского военного.

Агентство ТАСС в свою очередь утверждает, что покушение произошло на начальника полиции Михаила Москвина. Он, как сообщается, получил лёгкую контузию. Пресс-секретарь военного командования донецких сепаратистов Эдуард Басурин заявил, что говорил с Москвиным после покушения.

Подробности биографии Москвина неизвестны. За донецких сепаратистов воевали два человека с таким именем — отец и сын. Оба граждане Украины, Москвин-старший — бывший милиционер, младший, ему сейчас 31 год, дезертировал в 2014 году из части Национальной гвардии Украины и присоединился к вооружённым силам сепаратистов.

  • На контролируемых Россией территориях Украины регулярно совершаются покушения на назначенных Москвой гражданских чиновников и военных. Киев обычно не берёт на себя ответственности за случившееся. Однако известно о нескольких случаях, когда покушения, по утверждению российской стороны, были инсценированы ФСБ.

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