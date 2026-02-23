В Мексике – беспорядки после убийства главы крупнейшего наркокартеля

В Мексике в ходе военной операции убит глава одного из крупнейших наркокартелей "Халиско Новое поколение" (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. Об этом сообщило Минобороны Мексики в социсети X.

Операция проходила в городе Тапальпа штате Халиско на западе страны. По данным ведомства, в ходе операции члены наркокартеля оказали сопротивление, в результате чего четыре человека погибли на месте, трое получили тяжёлые ранения и скончались во время воздушной транспортировки в больницу, среди них был Эль Менчо.

Раненения также получили трое военных.

По данным CBS News, после военной операции в нескольких штатах, включая Халиско, вспыхнули беспорядки. Члены наркокартеля поджигали автомобили и перекрывали дороги – такие тактики часто используются картелями для блокирования военных операций. Губернатор Халиско ввёл чрезвычайное положение и призвал жителей штата оставаться дома до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль представителями силовых ведомств.

Дороги в том числе были заблокированы по пути в аэропорт Рейноса, мексиканского приграничного города в штате Тамаулипас. Рейноса граничит с городом МакАллен (штат Техас) и обычно переполнена американцами, путешествующими в Мексику.

Наркокартель "Халиско Новое поколение", по данным PBS, – это одна из самых могущественных и быстрорастущих преступных организаций в Мексике, которую США объявили террористической организацией. Картель организовывал нападения на военных, в том числе на вертолёты, а также начал использовать беспилотники и устанавливать мины.

В 2020 году в центре Мехико члены картеля совершили покушение на главу полиции столицы, а ныне министра безопасности. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) считает, что "Халиско Новое поколение" зарабатывает миллиарды на производстве фентанила и метамфетамина, и является одним из главных поставщиков кокаина на рынок США.

Эль Менчо родился в Агильилье (штат Мичоакан). Он был вовлечен в деятельность по торговле наркотиками с 1990-х годов. В молодости он эмигрировал в США, где в 1994 году был осужден за сговор с целью распространения героина и отсидел почти три года в тюрьме. После освобождения он вернулся в Мексику и возобновил деятельность по торговле наркотиками. Примерно в 2007 году, Эль Менчо и Эрик Валенсия Салазар создали картель "Халиско Новое поколение".

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал Эль Менчо одним из самых "кровожадных и безжалостных наркобаронов". "Это большое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира. Добрые люди сильнее злых", – написал он.

Минобороны Мексики заявило, что операция проводилась в сотрудничестве с США.