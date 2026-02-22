Гнев Трампа. США грозят властям и наркокартелям Мексики

Дональд Трамп, активно проводящий в Западном полушарии новую политику, названную им самим "Доктриной Донро", с начала этого года еще больше усилил давление на Мексику. Власти этой страны и лично мексиканского президента Клаудию Шейнбаум он регулярно обвиняет в разных грехах – от полной неспособности справиться с местной организованной преступностью и остановить поток отправляемых наркокартелями в США наркотиков и нелегальных мигрантов до косвенной поддержки коммунистического режима на Кубе.

Отвечая на вопросы журналистов телеканала Fox News на следующее утро после победной военной операции в Венесуэле, Дональд Трамп многозначительно произнес: "Президент Мексики Клаудия Шейнбаум – хорошая женщина, но Мексикой управляют наркокартели, а вовсе не она. С Мексикой нам необходимо также что-то делать".

В противостоянии США и Мексики пока Вашингтон использует в основном экономические рычаги, хотя периодически из Белого дома раздаются и военные угрозы.

Перспективы военного вмешательства

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности в одностороннем порядке начать наносить наземные удары по наркокартелям на территории Мексики. Вашингтон постоянно оказывает давление на Мехико, чтобы тот официально разрешил американским войскам участвовать в операциях против картелей внутри страны.

Однако до сих пор президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически исключала возможность таких акций. "Мексика и США могут и должны сотрудничать в этой борьбе, однако вы будете "сотрудничать" на своей территории, а мы на нашей", – так, по ее собственным словам, ответила она Трампу. "Соединенные Штаты не отправят в Мексику своих военных. Мы взаимодействуем, но вторжения не будет. Это абсолютно исключено".

К тому же предложения о проведении даже совместных американо-мексиканских военных операций на территории Мексики идут в разрез с несколькими новыми мексиканскими законами (включая поправку к Конституции, принятую в прошлом году), запрещающими любое присутствие иностранных войск на территории государства.

Вскоре после успешной операции по захвату в Каракасе бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес президент США 8 января в интервью Fox News анонсировал скорые американские военные удары по мексиканским наркокартелям. "Мы перекрыли 97 процентов наркотрафика, поступающего к нам по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать и видеть, что произошло с этой страной, но картели управляют ей, и при этом они убивают двести пятьдесят - триста тысяч человек и в нашей стране каждый год", – заявил Дональд Трамп.

В августе прошлого года президент США подписал приказ для Пентагона о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация ранее признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей "на территории иностранных государств".

При этом 23 января Трамп пошел дальше и написал в своей сети Truth следующее, фактически высказав мнение, что США уже атакованы извне: "Может быть, нам следовало бы подвергнуть НАТО испытанию: применить Статью 5 и заставить НАТО прийти сюда и защитить нашу южную границу с Мексикой от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество американских пограничников для других задач".

Как отвечает Мехико

Тем временем мексиканское правительство самостоятельно начало весьма агрессивную кампанию борьбы с наркокартелями, стремясь показать Белому дому, что оно серьезно настроено остановить идущий в Соединенные Штаты поток наркотиков. Президент Клаудия Шейнбаум направляет в разные штаты своей страны десятки тысяч солдат созданной с этой целью Национальной гвардии Мексики. Полиция, нацгвардейцы и спецслужбы арестовывают сотни новых преступников и изымают большие партии кокаина, фентанила и других наркотиков, а также ликвидируют одну за другой десятки нарколабораторий.

Мексика уже год назад начала депортировать в США многих ранее арестованных главарей и наемных убийц из самых опасных наркокартелей. По рассказам самих бандитов, за последние месяцы шквал арестов и облав на подпольные лаборатории вынудил их ощутимо сократить деятельность. Уровень ежедневных умышленных убийств в стране на полгода упал, по официальным заявлениям, на 20 процентов. С начала 2026 года Мехико объявил о задержании еще почти 40 особо разыскиваемых опасных преступников, в том числе, например, гражданина Канады Райана Веддинга, бывшего сноубордиста и чемпиона Зимних Олимпийских игр 2002 года, ставшего киллером и крупным торговцем кокаином.

Однако по-прежнему Вашингтон придерживается по поводу всей этой активности иного мнения – так как остановить ежедневные убийства и перестрелки в Мексике властям все равно не удалось. Все действия Клаудии Шейнбаум, как и яростные войны между самими мексиканскими преступными группировками, развернувшиеся в последнее время, ничуть не повлияли на производство фентанила, вытеснившего в последние годы с первого места по объемам поставок в США традиционный кокаин – его все еще делается и поставляется очень много.

Безопасность границы

В середине января Госдепартамент США официально уведомил Мексику, что ее "неторопливый прогресс" в обеспечении безопасности совместной границы является "неприемлемым", и что США требуют "конкретных и проверяемых" результатов по ликвидации сетей наркоторговли и сокращению пограничной контрабанды фентанила из Мексики.

Одновременно Дональд Трамп уже разместил на границе с Мексикой не только Национальную гвардию США, но и армейские подразделения. Белый дом говорит, что пока это сделано лишь для того, чтобы перекрыть идущий через границу поток наркотиков и нелегальных мигрантов – что многими юристами все равно рассматривается как нарушение американской конституции. Кроме того, в феврале президент США передал дополнительно еще около трехсот километров границы между США и Мексикой под прямой контроль Пентагона.

С марта прошлого года администрация Трампа начала создание вдоль всей границы длиной в 3145 километров так называемых Национальных оборонных зон (NDA). На территории NDA военная полиция и части спецназа имеют право действовать без всяких ограничений и привлечения гражданской полиции и прокуроров, и тем более независимых адвокатов. Это совершенно закрытые земли, патрулируемые теперь с воздуха ВВС США и находящиеся под юрисдикцией военного министерства. Любое несанкционированное появление здесь штатских (в первую очередь, конечно, бандитов и/или нелегальных мигрантов) влечет за собой обвинение в тяжких преступлениях, включая терроризм и шпионаж. При этом общая площадь NDA засекречена и общественности не известна (как теперь и вся информация об объектах Пентагона на родине и за рубежом).

Еще 20 августа Дональд Трамп отдал распоряжение покрасить в черный цвет всю металлическую стену, стоящую на большем протяжении американо-мексиканской границы. Об этом решении сообщила журналистам министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, держа при этом в руках банку с краской и малярный валик. Черный цвет, по мнению Трампа и Ноэм, будет поглощать больше тепла, делая поверхность стены очень горячей – и через нее будет труднее перелезть. Сделать подкоп под стену, по словам Кристи Ноэм, невозможно, так как "ее основание находится довольно глубоко".

Белый дом намерен покрасить в общей сложности 1120 километров стены. Дальнейшее достраивание стены, по словам Кристи Ноэм, идет со скоростью примерно 800 метров в день. Примечательно, что идея покраски в черный цвет возникла в Белом доме еще во времена первого президентства Трампа, и тогда стоимость проекта оценивали более чем в 1 миллион долларов – на каждый километр стены.

В начале февраля администрация Трампа выступила с утверждением, что количество нелегальных пересечений границы США с Мексикой сократилось до самого низкого уровня за последние 50 лет. В Белом доме прямо связывают этот факт с усилением пограничного контроля, развертыванием на границе американских войск и расширением полномочий Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Последние планы Пентагона и ЦРУ

ЦРУ США уже каждый день запускает в мексиканское воздушное пространство разведывательные дроны. Пока что ЦРУ не уполномочено использовать эти беспилотники "для совершения летальных действий". Как заявляют в Вашингтоне, на данный момент сотрудники ЦРУ в Мексике лишь передают собранную ими информацию мексиканским правоохранительным органам. Однако в Белом доме прямо говорят, что в любой момент могут принять и более суровое решение.

Недавно Пентагон и ЦРУ оказались в шаге от того, чтобы нанести воздушный удар по территории Мексики с применением БПЛА. Это произошло 11 февраля, когда воздушное пространство над американским приграничным городом Эль-Пасо было закрыто на несколько часов из-за предполагаемого вторжения дронов мексиканских картелей. Белый дом, Пентагон и министерство транспорта США заявили о "быстрых действиях по пресечению угрозы". Позже СМИ сообщили, что американские военные применили лазерную систему для уничтожения прилетевшего из-за границы воздушного объекта, который оказался детским воздушным шариком, а не дроном.

По словам американских чиновников, американские военные советники уже постоянно находятся на командных пунктах вооруженных сил и спецслужб Мексики, чтобы помогать мексиканским коллегам в их операциях по борьбе с наркотиками. Согласно последнему предложению Вашингтона, американские военнослужащие и/или сотрудники ЦРУ США должны участвовать во всех рейдах и операциях в Мексике, направленных против преступности. Однако Белый дом, по сообщениям источников, уже согласен с тем, что командовать такими миссиями и принимать ключевые решения будут все же мексиканские офицеры.

На вопрос издания The New York Times о планах в отношении Мексики военное министерство США дало короткий ответ, что оно "готово выполнить приказы Главнокомандующего в любое время и в любом месте". Пресс-служба ЦРУ США вообще отказалась от комментариев по этой теме.

Торговая война и пошлины

С начала февраля 2025 года Дональд Трамп с целью принудить власти Мексики принять выдвигаемые им условия издал несколько указов о введении масштабных пошлин на все поставляемые в США мексиканские товары. Однако 20 февраля Верховный суд США признал незаконными торговые пошлины против других стран, введенные Трампом через Закон о чрезвычайных полномочиях (IEEPA).

В ответ Дональд Трамп немедленно объявил о введении новых 15-процентных глобальных пошлин на основе другой статьи этого закона (Section 122), чтобы продолжить давление на торговых партнеров Соединенных Штатов. Впрочем, Мексика (как и Канада) пока получили временное исключение из этих новых мер благодаря торговому Соглашению о свободной торговле между тремя странами (USMCA), которое вступило в силу 1 июля 2020 года. Оно пришло на смену действовавшему с 1994 года соглашению NAFTA и часто неофициально называется "новым НАФТА".

Нефтяной ультиматум из-за Кубы

В феврале 2026 года Дональд Трамп резко потребовал от Мексики прекратить поставки нефти на Кубу. Президент США постоянно повторяет, что "дни Кубы сочтены" и что его администрация ставит своей целью полную смену власти в этом островном государстве, где правящей и единственной разрешенной политической силой остается Коммунистическая партия. Сейчас цель Вашингтона – полностью изолировать Кубу и лишить ее всякого импорта нефти. Это уже вызвало колоссальный гуманитарный и энергетический кризис на острове.

При этом Мексика является значимым игроком на мировом энергетическом рынке (хотя объемы ее добычи демонстрируют долгосрочный спад), и доходы от продажи нефти, в том числе на Кубу, составляют до 14 процентов ее государственного бюджета. В целом Мексика, член ОПЕК+, занимает 11-е место в мире по объемам добычи нефти и 4-е место в Западном полушарии (после США, Канады и Бразилии).

Однако Мексика в этом отношении оказалась в парадоксальной ситуации: оставаясь крупнейшим экспортером сырой нефти, она из-за вызванных разными причинами проблем собственных НПЗ критически зависит от импорта нефтепродуктов, преимущественно бензина и дизельного топлива, которые поставляют ей США, имеющие таким образом дополнительный рычаг давления на президента Клаудию Шейнбаум.

До недавнего времени Куба получала львиную долю критически необходимой ей нефти из Венесуэлы – в среднем 35 тысяч баррелей в день. Еще по 7 тысяч баррелей поступали из Мексики и России. В первой половине прошлого года Мексика поставила на Кубу около 22 тысяч баррелей в день, однако после визита госсекретаря США Марко Рубио в Мехико в прошлом августе это количество снизилось в три раза. Правда, неясно, сократила ли Мексика поставки нефти на Кубу из-за политического давления со стороны Вашингтона или из-за снижения своей нефтедобычи. В любом случае, сегодня, после смены власти в Венесуэле, единственным регулярным поставщиком сырой нефти на Кубу (теперь до 44 процентов поступающего на кубинские НПЗ внешнего сырья) остается Мексика. Прекращение этих поставок означало бы для кубинского режима полный крах.

В одном из последних телефонных разговоров с президентом Мексики Дональд Трамп якобы почти приказал ей прекратить продажу нефти на Кубу. Однако официально сама Клаудия Шейнбаум это отрицает, говоря, что они с Трампом лишь "в общих чертах" обсуждали американо-мексиканские отношения. Есть сообщения, что Шейнбаум, общаясь с некоторыми членами своего кабинета на закрытом совещании 14 февраля, вновь подчеркнула, что Мексике должно быть позволено принимать суверенные решения, что "мексиканский народ не поддастся давлению США", и что полное прекращение поставок топлива Гаване вызовет "кошмарный гуманитарный кризис" – и поэтому требованиям Трампа она не уступит.

С другой стороны, под давлением Вашингтона Мехико уже приостанавливал отгрузку нефти Кубе в конце января, назвав это своим "суверенным решением". Президент Мексики при этом вновь выразила крайнюю обеспокоенность возможным гуманитарным кризисом на острове и вместо нефти направила на Кубу продовольственную гуманитарную помощь.